Zehn Jahre „Kultur auf Rezept“

Ralph Schlusche erinnert sich gern daran, als die damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck (Rheinland-Pfalz), Roland Koch (Hessen) und Günther Oettinger (Baden-Württemberg) 2005 mit dem Staatsvertrag die Metropolregion Rhein-Neckar aus der Taufe gehoben haben. Der Direktor des „Verbandes Region Rhein-Neckar“ spricht von einem „demografischen Wandel, der ein wichtiges regionales Thema ist.“ Dass die Menschen in der Metropolregion immer älter werden, gewinne immer mehr an Bedeutung. Hier sei Handlungsbedarf.

Das zehnte Europäische Filmfestival der Generationen ist ein Grund zum Feiern. Der „Verband Region Rhein Neckar“ hatte zu einer Jubiläumsveranstaltung ins Marchivum geladen. Seit 2014 ist der Verband in dem Festival engagiert: „Mit dem Medium Film bekommen wir niederschwelligen Zugang zu den älteren Menschen“, erläutert Schlusche. Mit den Filmen und den anschließenden Diskussionen würden den Menschen wichtige Themen näher gebracht. Das Festival läuft dabei auf kommunaler Ebene weitgehend in Rathäusern, Bürgerhäusern, Seniorenheimen oder Schulen ab. „Wir tun das nicht in Kinos.“

„Barrierefreiheit, und vor allen Dingen ist es die vertraute Umgebung, die die älteren Menschen zu schätzen wissen“, sagt Festivalleiter Michael Doh: „Die müssen nicht ins Kino, wir kommen zu den Leuten in ihre vertrauten Viertel.“ Für Matthias Roos vom Frankfurter Gesundheitsamt ist es eine ideale Kombination. „Wir bringen Gesundheit und Kultur zusammen, da wir mit schwierigen Themen wie Demenz an die Leute rankommen. Und dazu gibt es noch einen Film.“ Er spricht von „Kultur auf Rezept.“ Robert Huttenlocher von den Spickert-Filmtheaterbetrieben spricht das aus, was alle bewegt: „Wir haben ein Herz für alle Generationen.“

Das Festival der Generationen ist eine Erfolgsgeschichte. Selbst das Gesundheitsamt in Amsterdam hat das Konzept übernommen. „Das Festival ist wichtiger geworden als je zuvor“, sagt der Festivalleiter, „wir vermitteln heute einen viel weiteren Blick als früher.“ Er nennt Themen wie Flucht und Migration, denn viele Flüchtlingshelfer sind ehrenamtlich tätige ältere Menschen: „Da stecken viel Kraft und Ressourcen drin.“

Die Festrede zum Jubiläum hielt der ehemalige Ministerpräsiden Kurt Beck, der daran erinnerte, dass „der Mensch immer im Blick bleiben muss“. Er sei erfreut, mit welcher Kreativität und Vielfalt das Thema angegangen werde. Beck warnte ausdrücklich vor einer „Ellenbogengesellschaft der Generationen“. Im Umgang mit dem Älterwerden müssten die Älteren eingebunden werden, „wir müssen denen Gelegenheit geben, sich aktiv und passiv mit den Themen zu beschäftigen. Wir müssen die mitnehmen. Dass heute die Jugend auf die Straße gehe sei gut. Doch Beck sagte in Richtung der jüngeren Generation: „Wir sollten den Respekt behalten.“

