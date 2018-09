Zehn Jahre Mannheimer Morgen Bau- und Immobilientage

Mannheim.Mit der zehnten Auflage feiern die Mannheimer Morgen Bau- und Immobilientage im Rosengarten ein Jubiläum. „Es müssen nicht unbedingt viele Aussteller da sein. Aber es müssen die Richtigen sein“, so Erster Bürgermeister Christan Specht bei der Eröffnung. Er stellte auch klar, dass Immobilien nicht über eine Internetplattform gekauft werden. „Hier ist der Kontakt zum Kunden gefragt. Man muss sich auf die handelnden Personen verlassen können“ so Specht. Neben Informationen rund um Immobilien wurden in Vorträgen verschiedene Themenbereiche, wie Expertentipps für einen erfolgreichen Immobilienverkauf, über die eigene Stromproduktion im Zeitalter der E-Mobilität oder barrierefreies Bauen, vertieft. Die Bau- und Immobilientage des Mannheimer Morgen sind am Sonntag noch von 11 bis 17 Uhr im Rosengarten geöffnet. Der Eintritt kostet vier Euro. Morgencard-Premium- Inhaber bezahlen drei Euro.