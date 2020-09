Zehn weitere Infizierte gemeldet

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag zehn zusätzliche Corona-Fälle gemeldet. Darunter sind drei Schüler, einer aus einer Grundschule und zwei aus weiterführenden Schulen. Für enge Kontaktpersonen werde eine 14-tägige Isolation angeordnet, teilte die Stadt weiter mit. Um welche Einrichtungen es sich genau handelt, ließ sie offen. Für alle anderen Schüler und Lehrkräfte an ihnen gelte kein erhöhtes Infektionsrisiko.

Mit den gemeldeten Infizierten, zu denen auch drei Mitarbeiter der Kunsthalle gehören, erhöht sich die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie bestätigten Fälle in der Stadt auf insgesamt 1026. Abzüglich der Genesenen und der Toten ist das Corona-Virus aktuell noch bei 122 Mannheimern nachgewiesen. Im Frühsommer war diese Zahl zwischenzeitlich auf unter zehn gesunken.

Für Rückkehrer aus Risikogebieten, Lehrer und Kita-Mitarbeiterinnen ohne Symptome bietet die Stadt weitere Testmöglichkeiten an: an diesem Mittwoch im Siedlerheim auf der Schönau, am Donnerstag im Bürgersaal Vogelstang, am Freitag und am kommenden Dienstag in der Versöhnungskirche auf der Rheinau, am Dienstag, 29. September, im Bürgerhaus Neckarstadt-West sowie am Mittwoch, 30. September, erneut im Bürgersaal Vogelstang, jeweils von 8.30 bis 16 Uhr. Kostenlos sind die Tests allerdings nur noch für Reiserückkehrer aus jenen Ländern, die vom Robert-Koch-Institut – und damit der Bundesregierung – als Risikogebiete eingestuft werden. sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020