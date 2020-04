Zehn weitere Nachweise am Mittwoch

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist auf 352 gestiegen. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren bis Mittwochnachmittag (16 Uhr) zehn weitere Fälle gemeldet worden, was zur Gesamtsumme von 352 führt. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen laut Mitteilung milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne bleiben. Bislang sind in Mannheim 155 Personen genesen. Vier Mannheimerinnen und Mannheimer sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Unterdessen bittet der Fachbereich Sicherheit und Ordnung, dass sich Bürger in dringenden Fällen – etwa wenn es um unerlaubte Ansammlungen von vielen Personen geht – nicht per E-Mail an die Verwaltung wenden, sondern telefonisch an die Info- und Leitstelle unter 0621/2 93 38 40. Sie ist montags bis freitags von 6.30 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 12.30 bis 21 Uhr erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten bittet die Verwaltung, die Polizei zu kontaktieren. imo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020