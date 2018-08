Zehntausende feiern Christopher Street Day in Mannheim

Anzeige

Mannheim.Unter dem Motto "Mehr Liebe wagen" findet der diesjährige Christopher Street Day (CSD) am Samstag statt. Zehntausende feiern und demonstrieren auf Mannheims Straßen für mehr Gleichberechtigung und Toleranz für Homosexuelle. Es fühle sich wie eine zweite Hochzeit an, erzählt Peter Frank, der mit seinem Ehemann an der Straße steht. "Heute dürfen wir in aller Öffentlichkeit endlich mal so sein, wie wir wollen, ohne mit Blicken oder bösen Sprüchen rechnen zu müssen." Damit ist Frank vermutlich nicht allein. Bislang sei der CSD friedlich verlaufen, teilte ein Polizist am Nachmittag mit.

Für Bundesjustizministerin und Schirmherrin Katharina Barley sei es eine besondere Ehre, in einer Multikulti- und toleranten Stadt wie Mannheim den CSD zu repräsentieren, sagte die SPD-Politikerin auf der Eröffnungspressekonferenz des austragenden Vereins für Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V. (PLUS) am Samstagmittag.