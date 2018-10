Zeichen an alle Engagierten

„Vom Ich mit den anderen zum Wir“ – so lautet eine Definition, was Ehrenamt leistet. Weil auch Menschen, die helfen, auf Hilfe angewiesen sind, hat der globale Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub in seiner Mannheimer Zentrale zum 19. Mal Förderpreise in Höhe von 50 000 Euro an 13 soziale Projekte verliehen. Daneben gab es vom Versicherungsmakler Willis Towres Watson einen 5000-Euro-Extrapreis.

„Uns geht es gut“, brachte Vorstandsvorsitzender Stefan Fuchs die Konzern-Wirtschaftslage auf den Punkt. Umso mehr gelte es, soziale Verantwortung zu zeigen. Der Förderpreis, so Fuchs, verstehe sich auch als Zeichen an all jene, die sich ehrenamtlich engagieren. Bürgermeister Michael Grötsch lobte die „hohe Identifikation“ des Unternehmens mit Mannheim.

29 höchst unterschiedliche Projekte haben sich beworben. Die Jury aus erfahrenen Mitarbeitern des städtischen Fachbereiches Arbeit und Soziales hatte es nicht leicht. Dass die Auswahl gelungen ist, offenbarten die teilweise sehr emotionalen Dankesreden jener, die ihre Initiativen vorstellten.

Hilfe für die Zukunft

Drei Projekte wurden mit der Höchstsumme (5000 Euro) ausgezeichnet: Um Kinder, die nicht mehr in die Schule wollen, etwa weil sie gehänselt werden, kümmert sich „InFamilia“ . Statt Nachhilfe unter Leistungsdruck soll gemeinsam mit Ponys und einer Tierpädagogin Selbstvertrauen und Freude am Miteinander gestärkt werden. Das Begegnungsspektakel des Kinder-und Jugendzirkus „Aladin“, der zum Konzept des Hebel-Heims gehört, bekam eine Zukunft „spendiert“. Weil viele Kinder der interkulturellen Waldorfschule kaum noch richtig hüpfen können, soll eine Kletteranlage zu mehr Bewegung animieren. Einen Traum kann sich die Musikgruppe „Adelante“ der Werkstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen erfüllen – ein Album aufnehmen. Der Sonderpreis ging an die Regionale Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen. Dem Verein „lebensnahes Lernen“ ermöglicht der Willis-Preis das Einrichten einer Werkstatt für Jugendliche mit Entwicklungskrisen.

Der bejubelte Auftritt der letztjährigen Preisträger „Generation Pop“ – eine Band, die jung und alt verbindet – zeigte, dass Fuchs-Fördergelder alles andere als sang- und klanglos versickern.

