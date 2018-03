Zeitlebens von Technikgeschichte fasziniert

Anzeige

Im August wäre Lothar Suhling 80 Jahre alt geworden. Diesen runden Geburtstag kann er nicht mehr feiern. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der Gründungsdirektor des Technoseums bereits am 17. Februar in Ägypten gestorben – nach kurzem Klinikaufenthalt. Für einen Urlaub war er mit seiner Frau in das Land der Pharaonen gereist.

In der Rhein-Neckar-Region fand der gebürtige Danziger seine Wahlheimat. Jahre bevor das Landesmuseum für Technik und Arbeit (LTA), so die ursprüngliche Bezeichnung, 1990 von Baden-Württembergs damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth eröffnet wurde, hat Lothar Suhling nicht nur landauf, landab große und kleine Maschinen wie Anlagen als mögliche Exponate inspiziert, sondern eine richtungsweisende Konzeption erarbeitet. Die Präsentation des technischen und sozialen Wandels vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart im LTA wurde 1992 mit dem europäischen Museumspreis ausgezeichnet. Die internationale Jury unter der Schirmherrschaft des Europarates hob „die heitere wie experimentelle Atmosphäre“ hervor und adelte das junge Haus mit den schiefen Ebenen als „Museum des Jahres“.

Der Ingenieur mit Leidenschaft für Technikgeschichte – dem Fach widmete Lothar Suhling seine Doktorarbeit – entwickelte einen historischen Streifzug, der auf der obersten Ebene beginnt und chronologisch nach unten führt. Diese sogenannte Raum-Zeit-Spirale „trägt bis heute“, wie der heutige Museumsdirektor Hartmut Lüdtke betont, der seit 2006 das Technoseum leitet.