Zeitreise-Abenteuer für die ganze Familie

In der Mitmach-Ausstellung „Alles mit der Zeit“ in den Reiss-Engelhorn-Museen reisen Kinder mit Lichtgeschwindigkeit durch die Tiefen des Weltalls, lösen den Urknall aus und bedienen eine Zeitmaschine. Mit dem Planetarium Mannheim laden die Reiss-Engelhorn-Museen monatlich zu einem Zeit-Abenteuer für die ganze Familie ein. Beim ersten Termin am Donnerstag, 13. Juni, 11.30 bis 16 Uhr, gehen die Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern in beiden Häusern auf Entdeckungstour. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren. Am 13. Juni ist der Treffpunkt im Planetarium (Wilhelm-Varnholt-Allee 1). Die Teilnahme kostet inklusive Eintritt 15,50 Euro für Erwachsene, 9,50 Euro für Kinder. Anmeldung bis spätestens 6. Juni erforderlich unter 0621/2 93 37 71. lia (Bild: FRida & freD, Hannes Loske)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019