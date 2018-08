Zeitverzug aufgeholt

Erinnern Sie sich noch? Vor gut anderthalb Jahren brach sich etwas bahn, das jeden, der ins Mannheimer Zentrum will, noch bis zum kommenden Frühjahr beschäftigt: Die Stadt gab den Startschuss für die Modernisierung ihrer Einkaufsmeile Nummer eins, mehr als zwei Jahre lang soll gewerkelt und gebaut werden, dann sind sie fertig – die neuen Planken. Mehr als 30 Millionen Euro fließen in diesen Umbau, der alles zwischen P1/O 1 und P 7/O 7 zumindest eine zeitlang in eine einzige große Baugrube verwandelte. Monatelang war man mit den Arbeiten im Verzug, inzwischen läuft alles gut, der Rückstand ist aufgeholt. Da riss die MVV Leitungen aus dem Untergrund und verlegte neue, da sperrte die RNV die Straßenbahntrasse, hob die alten Schienen ab, baute die Haltestellen barrierefrei aus, zog neue Oberleitungen an Pfählen über die gesamte Strecke. Bäume mussten weichen, andere werden nachgepflanzt, die Planken bekommen neues Mobiliar wie Bänke, Papierkörbe, Lampen und Fahrradbügel. Den flächenmäßig größten Brocken des Umbaus macht freilich etwas anderes aus, es ist das. . .? scho

