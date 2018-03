Zeitweise Halteverbot in Quadraten

Anzeige

Der städtische Eigenbetrieb Abfallwirtschaft will die Sauberkeit in der Innenstadt weiter verbessern. Daher gilt, wie bereits in einer Testphase im Frühjahr 2016 ausprobiert, ab Dienstag, 13 März, ein temporäres Halteverbot in den Quadraten. Von K 3/K 4 bis E 3/E 4 wird die Westseite jeden Dienstagmorgen und die Ostseite jeden Mittwochmorgen zwischen 7 und 10 Uhr gründlich gereinigt, teilt die Stadt mit. Ausgenommen von dem Halteverbot sind lediglich die Quadrate F 3 und F 4.

Das bedeutet: An jeweils einem Tag in der Woche kann über einen Zeitraum von drei Stunden in den Innenstadtquadraten kein Auto abgestellt werden. „Aufgrund der dauerhaft parkenden Autos ist es praktisch unmöglich, die Straßenrinnen sauber zu halten. Das geht nur, wenn die Autos zeitweise an anderer Stelle parken. Dann kann eine Kehrmaschine durchfahren, um Schmutz und Unrat aufzunehmen“, erklärte Betriebsleiter Stefan Klockow in einer Pressemeldung. Wenigstens einmal pro Woche sollen die Parkbuchten und die Bordsteinkanten sauber gemacht werden können.

Information durch Handzettel

Bürger, die in der Innenstadt parken wollen, werden laut Stadt durch Verkehrsschilder auf das zeitweise gültige Halteverbot hingewiesen. Die betroffenen Anwohner werden vor dem Start der Putzaktion mit Hilfe von Handzettelen informiert, teilt die Stadt mit. has