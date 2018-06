Zeitzeuge führt über Franklin

Anzeige

Im Rahmen des Geschichtsprojekts „Zeitstrom“ bietet die MWS Projektentwicklungsgesellschaft Führungen mit Zeitzeugen über die Konversionsflächen an. Angehörige der US-Army erkunden mit Interessierten die ehemaligen Kasernen und zeigen im historischen Spannungsbogen von früher und heute eindrücklich auf, welchen städtebaulichen Wandel die Konversionsflächen vollzogen haben. „Mit den Erinnerungen der Zeitzeugen, die selbst auf den Konversionsflächen stationiert waren und/oder dort lebten, erwachen die Flächen zum Leben“, schreibt die MWSP. Beginn der Veranstaltungsreihe ist am Samstag, 30. Juni. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr führt Stanley Reams über die ehemalige US-Wohnsiedlung Benjamin Franklin Village. Treffpunkt ist vor der Elementary School, Wasserwerkstraße 70. dir