Zeitzeuge und Förderer der Kultur

Er hat sich so gefreut, dass nun das Kulturleben wieder startet, dass es wieder Theaterabende und Konzerte gibt – aber er hat sie nicht mehr miterleben dürfen: Gerhart Sammet. Im Alter von 92 Jahren ist der Mann, den man einen Kulturbürger im besten Sinne nennen konnte, nun gestorben – bis zuletzt geistig fit und engagiert. Er hat zwar nie das Licht der Öffentlichkeit gesucht, aber im Hintergrund viel bewegt.

Das Nationaltheater kannte er noch vom Schillerplatz, er hatte ein Abonnement dort. Aber dann kam der Krieg, die Gefangenschaft. Nach dem Notabitur 1947 absolvierte er eine kaufmännische Lehre bei Pfaff Nähmaschinen in Kaiserslautern, übernahm schnell leitende Positionen, war für das Unternehmen 1959 bis 1963 in New York. Da entdeckte er seine große Liebe zum Jazz, erlebte live Glenn Miller, Dave Brubeck, Ella Fitzgerald und Louis Armstrong.

Nach 15 Jahren verließ Sammet auf eigenen Wunsch Pfaff und wechselte zur Robert Bosch GmbH, war Verkaufshausleiter in Mannheim, dann in Hannover und Hamburg sowie im Management der Zentrale. Im (Un-)Ruhestand bereiste Sammet gleich nach der Maueröffnung die DDR, um dort Betriebe als Partner für Bosch zu gewinnen – und war emotional sehr berührt von den schlimmen Zuständen dort, zumal seine Familie von der deutschen Teilung auch persönlich betroffen war.

Veranstaltungsreihe organisiert

In Mannheim organisierte er 15 Jahre rein ehrenamtlich – nur mit Telefon und Schreibmaschine – die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ im Gasthaus am Fluss und förderte mit großem persönlichen Einsatz, viel Freude und Herz viele junge Künstler. Zudem fungierte er als großer Berater und Förderer des Zimmertheaters Heidelberg und des Kurpfälzischen Kammerorchesters.

Immer wichtiger war ihm seine Tätigkeit am Institut der Gerontologie der Universität Heidelberg im Kreis der „Hochaltrigen“, wo er bis zuletzt im regen Austausch mit Studenten über seine Werte und Erfahrungen diskutierte, über Kriegs- und Nachkriegserlebnisse sprach und vor Radikalismus warnte. Gerne kam er auch als Zeitzeuge in Schulen und beteiligte sich an der Aktion von Brigitte Hohlfeld an der Christuskirche für das Zeitzeugen-Buch „Bitteres Ende, schwieriger Anfang“. Doch nun ist seine wichtige Stimme verstummt. Um ihn trauern nicht nur eine jüngere Schwester, zwei Töchter, sechs Enkel und eine Urenkelin, sondern auch seine Freunde in der „Räuberhöhle“. pwr

