Zeitzeugen gesucht

Vor 75 Jahren erlebten die Menschen in Mannheim und Ludwigshafen die schwersten Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs. In der Nacht vom 5. auf den 6. September 1943 bombardierten hunderte britische Flugzeuge beim Angriff auf Nazi-Deutschland die beiden Städte Mannheim und Ludwigshafen wie nie zuvor oder danach. Hunderte Menschen wurden damals getötet, Tausende Gebäude in der Stadt zerstört oder beschädigt. Ein Großteil der Einwohner verbrachte die Nacht in den zahlreichen Luftschutzbunkern – viele davon stehen heute noch.

Heute, 75 Jahre danach, suchen wir Zeitzeugen, die diese Luftangriffe hier in der Region miterlebt haben und die sich mit uns darüber unterhalten wollen. Wenn Sie noch von den Erlebnissen erzählen können und wollen und vielleicht sogar noch Bilder von damals haben, dann melden Sie sich bei uns – wir kommen dann auf Sie zu. red