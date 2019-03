Zeitzeugen stellen Buchprojekt vor

„Bitteres Ende – schwieriger Anfang“: Unter diesem Titel haben 88 Mannheimer aufgeschrieben oder zu Protokoll gegeben, was sie als Kinder und Jugendliche in den Jahren 1933 bis 1955 erlebten. Die Initiative dazu hat Ältestenkreisvorsitzende Brigitte Hohlfeld von der ChristusFriedenGemeinde ergriffen, die damit verhindern wollte, dass wichtiges Wissen von Zeitzeugen verlorengeht. Nun liegen die Berichte als Buch, erschienen im Verlag Waldkirch, vor: Es wird am Freitag, 22. März, um 19 Uhr in der Christuskirche in Anwesenheit zahlreicher Zeitzeugen vorgestellt. Dazu sprechen Oberbürgermeister Peter Kurz und Dekan Ralph Hartmann. Nach einer Einführung in die Thematik durch Hohlfeld lesen Schauspieler Auszüge aus einzelnen Berichten vor. Die Erlebnisse, 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, seien in normalen, also in friedlichen Zeiten, „völlig unvorstellbar“, so Hohlfeld. Die Publikation wolle „den Nachgeborenen ein Gefühl dafür geben, warum ihre Eltern und Großeltern so geworden sind, wie sie sind“. pwr

