Zentrum der Fußgängerzone wird zur Eis-Meile

In der Sparkasse am Paradeplatz wird ein Café entstehen. © Tröster

Zu einer neuen Eis-Meile könnte sich der mittlere Bereich der Planken entwickeln. Mit dem „Café Planken“ gesellt sich in O 6 ein neuer Anbieter zu den Platzhirschen Fontanella (O 4) und Cortina (P 4). „Unser Schwerpunkt liegt auf Eis“, kündigt Pächter Cemil Yikilmaz an, der in diesem Geschäft kein Unbekannter ist. Mit seiner Mannheimer Eismanufaktur betreibt er Filialen auf dem Almenhof, in

...