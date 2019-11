Zeuge beobachtet Unfallflucht

Ein aufmerksamer Zeuge hat einen Lastwagenfahrer dabei beobachtet, wie er in der Innenstadt ein geparktes Auto gerammt sowie beschädigt hat und anschließend geflüchtet ist. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann das Fahrzeug am Donnerstag gegen 17 Uhr zwischen den Quadraten E 2 und E 3 in Richtung Fressgasse beim Vorbeifahren gestreift – Schaden: 1500 Euro. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und hinterließ seine Kontaktdaten am beschädigten Auto. Am Abend erschien er dann gemeinsam mit der Halterin auf dem Polizeirevier und teilte den Beamten den Vorfall mit. Die Polizei ermittelt. pol/lok

