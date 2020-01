Zeuge stört Dieb

Mehrere Autoaufbrüche in der Tiefgarage der Neckaruferbebauung haben die Polizei beschäftigt. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, ereigneten sich die ersten Taten am Dienstag gegen 5.30 Uhr. Ein Unbekannter wurde beobachtet, wie er mit einem Stein die Scheibe eines BMW eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht hat. Ein Zeuge habe den Täter aber gestört, so dass er in Richtung Kurpfalzbrücke floh. Eine Fahndung blieb ergebnislos. Vor Ort stellte die Polizei noch fünf weitere aufgebrochene Fahrzeuge fest.

In der Zeit von 8.30 Uhr bis 10 Uhr brach erneut ein Unbekannter in der Tiefgarage einen Wagen auf. Auch hier hatte der Täter eine Scheibe eingeschlagen. Dabei stahl er Arbeitsgeräte im Wert von rund 7000 Euro.

Der Zeuge beschrieb den Täter des frühen Morgens wie folgt: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, schlank, gebräunte Haut, gepflegtes Aussehen, kurze Haare, Schnauzer. Er sei mit schwarzer Stoffhose, schwarzen Handschuhen und schwarzer Bomberjacke bekleidet gewesen. Zeugenhinweise: 0621/3 30 10. pol/jor

