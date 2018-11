Zeuge vertreibt unbekannte Täter

Gescheitert sind zwei Unbekannte bei Autoaufbrüchen. Wie die Polizei gestern mitteilte, machten die Täter sich am Samstag gegen 23.20 Uhr in der Luisenstraße in Neckarau an einem Ford Focus zu schaffen. Der Besitzer des Wagens beobachtete sie, und sie flohen. Die Polizei stellte an einem Nachbarauto ebenfalls Kratzspuren fest. Beide Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Der eine Mann, war laut Zeuge dunkelhäutig, trug weißes Shirt, schwarze Sweatjacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln, hellblaue Jeans und schwarze Sneaker mit weißer Sohle – der andere Sporthose, helle Schuhe und dunkle Jacke. Die Polizei in Neckarau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621/83 39 70. bhr/pol

