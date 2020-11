Zeugen gesucht - Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrer

Mannheim.Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen bei einer Kollision mit einem Auto in Mannheim-Käfertal leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Verursacher anschließend. Der 20-Jährige sei gegen 6.45 Uhr in der Straße „Alter Postweg“ Richtung Bensheimer Straße unterwegs gewesen, als ein weißer Skoda aus einem Tankstellengelände auf die Fahrbahn einbog. Der Radfahrer versuchte auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Pkw jedoch nicht mehr verhindern und stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 0621/718490 zu wenden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.11.2020