Zeugen melden Person auf Pfingstbergweiher, die ins Eis einbricht - Feuerwehr Mannheim mit Rettungstauchern im Einsatz

Mannheim.Rettungskräfte suchen derzeit im Mannheimer Pfingstbergweiher nach einer Person, die ins Eis eingebrochen sein soll. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, läuft ein Großeinsatz auf der Rheinau, weil sich mehrere Anrufer gemeldet hatten. Den Zeugen zufolge könnte es sich bei der Person um ein Kind handeln, dies konnte die Feuerwehr jedoch zunächst nicht bestätigen.

Rettungstaucher der Berufsfeuerwehr sowie Kräfte der DLRG und Notärzte sind vor Ort. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Trotz der anhaltenden Minus-Temperaturen der vergangenen Tage seien Eisschichten auf Seen und anderen Gewässern in der Region in keinem Fall tragfähig, sagte ein Sprecher der Mannheimer Feuerwehr. Sie sollten daher grundsätzlich nicht betreten werden.