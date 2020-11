Zeugen sexueller Belästigung gesucht

Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der eine Frau in der Otto-Beck-Straße (Oststadt) belästigt haben soll. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der etwa 16 bis 20 Jahre alte Mann am Sonntag gegen 18 Uhr mit seinem dunklen Fahrrad in Höhe der Nietzschestraße dicht an der 25-Jährigen vorbei und schlug ihr mit der flachen Hand auf das Gesäß. Anschließend flüchten er und ein Begleiter mit dem Fahrrad Richtung Augustaanlage. Eine sofort durch die verständigte Polizei ausgelöste Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Tatverdächtige soll dunkle Kleidung und einen weißen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/174-4444 entgegen. pol/cs

