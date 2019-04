Zeugen sind sich einig: Es war ein Faustschlag

Zu dem Angriff kam es vor dem Mannheimer Dorint-Hotel im Sommer 2015. © Bild: imo

Eine „schicksalhafte Begegnung“ nennt Oberstaatsanwalt Peter Lintz das, was sich am 2. Juni 2015 in der Mannheimer Innenstadt ereignete: „Eine Begegnung, die keine zwei Minuten dauerte, hat das Leben von zwei Menschen verändert und sogar ein Leben beendet.“ Einer der beiden ist heute 30 Jahre alt und steht seit vergangenem Donnerstag im sogenannten Dorint-Prozess wegen Körperverletzung mit

...