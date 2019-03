Zeugen verfolgen Taschendieb

Zwei Männer haben in der Innenstadt zwei Handtaschendiebe verfolgt und einen von ihnen gestellt. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde zuvor eine 20-Jährige in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr in der Fußgängerzone im Quadrat R 1 von zwei Männern nach einem Feuerzeug gefragt. Während die junge Frau in ihrer Handtasche suchte, entrissen die 42- und 45-Jahre alten Täter ihr die Tasche und rannten davon. Unterwegs leerte der 45-Jährige den Inhalt der Tasche aus, während der 42-Jährige sich den Geldbeutel griff und in eine andere Richtung davon lief. Zwei Zeugen beobachten den Vorfall, nahmen die Verfolgung auf und stellten den älteren Dieb zwei Quadrate weiter. Während die Anzeige gegen ihn auf dem Revier geschrieben wurde, stellte sich auch dessen Komplize. Er gab den Geldbeutel mit komplettem Inhalt zurück. Beide Männer müssen sich wegen Diebstahls verantworten.

Weiterer Fall am Aubuckel

Am Sonntag ist außerdem eine Radfahrerin Opfer eines Handtaschendiebes geworden. Nach Mitteilung der Polizei von gestern war die Frau gegen 15.45 Uhr auf dem Weg In der Au durch die Kleingärten unterwegs. Als sie ihr Fahrrad abstellt hatte und weggegangen war, entwendete der Unbekannte die Handtasche, die über dem Lenker hing. Der Täter flüchtete in Richtung Feudenheimer Straße, wo er in Höhe der Haltestelle „Am Aubuckel“ einen Damm hinaufrannte und die Handtasche wegwarf. Die Frau hatte die Verfolgung aufgenommen, verlor den Dieb jedoch aus den Augen.

Aus der Tasche hatte der Täter eine Geldbörse gestohlen, die von einer Passantin wenig später an der Ecke Adolf-Damaschke-Ring/Am Aubuckel gefunden wurde. Der Dieb hatte daraus lediglich einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Er soll jung und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass sich zum Tatzeitpunkt zwei männliche Personen auf dem Damm aufhielten, die die Tat beobachtet haben könnten. Sie und weitere Zeugen werden gesucht: 0621/71 84 90. pol/lok

