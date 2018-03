Zeugen von Einbrüchen gesucht

Anzeige

Die Polizei meldete gestern zwei Wohnungseinbrüche aus den Quadraten. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Im Quadrat H 7 ist der Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Wohnung durch die aufgehebelte Terrassentüre eingedrungen, als der Bewohner schlief. Der Einbrecher durchsuchte die Räume und stahl Bargeld und einem Laptop samt Ladekabel. Der Tatzeitraum kann von der Polizei auf 2.30 Uhr bis 7.30 Uhr eingeschränkt werden.

Am Montagnachmittag zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr kam es dann zum Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in C 7. Der Täter hatte hier im Hausflur die Wohnungstür aufgehebelt und danach die Räume durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ließ er jedoch nichts mitgehen.