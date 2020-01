Zeughaus ohne Toilette

Eine „böse und leider auch kostspielige Überraschung“ meldet Generaldirektor Alfried Wieczorek von den Reiss-Engelhorn-Museen: Die Toilettenanlage im Untergeschoss im Museum Zeughaus in C 5 muss umgehend saniert werden. Die Arbeiten werden ungefähr drei Monate dauern. „Die Lage ist akut und führt zu gravierenden Einschränkungen des Museumsbetriebs“, so Wieczorek. Nur die Behindertentoilette ist nicht betroffen, Damen- und Herren-WC aber gesperrt. Daher wurde eine mobile Toilettenanlage aufgestellt. Zudem können die Besucher ins Museum D 5 ausweichen.

Entdeckt wurde der Schaden durch unangenehme Gerüche. Mit einer Minikamera wurde dann festgestellt, dass sich offenbar schon länger die Anschlüsse der Toiletten gelöst haben. „Dies ist wahrscheinlich auf eine unsachgemäße Installation bei der Generalsanierung des Zeughauses 2007 zurückzuführen“, so das Museum. Dadurch konnten die Hinterlassenschaften unbemerkt hinter die Mauern der Toilettenanlage laufen. Aufgrund der gefliesten Wände und Böden blieb dies sehr lange unentdeckt. Nun ist eine „ganzheitliche Sanierung“ nötig, die etwa 100 000 Euro kostet und obendrein Lärm im Zeughaus mit sich bringt. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020