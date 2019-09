Zeughaus wird zur Schatzkammer

Gleich gut besucht: die ersten Gäste in der „Javagold“-Ausstellung. © Blüthner

Über 600 Gäste strömten bereits zur Eröffnung – und bestätigten damit, was Oberbürgermeister Peter Kurz sagte. „Es ist eine Ausstellung, die sicher viel Resonanz erfahren wird“, eröffnete er die Sonderschau „Javagold“ der Reiss-Engelhorn-Museen. Sie nimmt die Besucher „mit auf eine außergewöhnliche Reise, eine Schatzsuche“, lud Kuratorin Sarah Nelly Friedland die Gäste ein.

Dank der kostbaren 400 Exponate werde das Zeughaus zur Schatzkammer, sagte das Stadtoberhaupt: „Es ist ein ganz besonderes Angebot, bei dem es richtig etwas zu sehen, zu schauen gibt, was die Menschen schon immer fasziniert – Gold“. Dass die Ausstellung aufgrund der Arbeit des Curt-Engelhorn-Zentrums für Archäometrie (CEZA) zustande gekommen sei, stelle „einen wertvollen Nachweis der wissenschaftlichen Exzellenz des Museums“ dar, lobte Kurz: „Es ist ein Grund, stolz zu sein.“ Mit der Ausstellung könne nun auch das Publikum „daraus einen Nutzen ziehen“, freute er sich.

Wilfried Rosendahl, für die Ausstellung verantwortlicher Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen, gab das Lob gerne weiter. Zu verdanken sei das letztlich „der Strategie, ja der Vision“ von Generaldirektor Alfried Wieczorek, neben dem Ausstellungsbetrieb auch wissenschaftliche Forschungsinstitute zu gründen. „Das ist einzigartig, wir sind kein normales Haus“, so Rosendahl. Schließlich gingen die Forschungserfolge auf den langjährigen Chef Ernst Pernicka zurück, der auch im Ruhestand dem Mannheimer Institut weiter verbunden bleibt.

„Weltweite Sichtbarkeit“

Im CEZA werden die goldenen Kostbarkeiten seit fast zehn Jahren mit modernsten Methoden untersucht. Diese Forschungsarbeit habe die Ausstellung ermöglicht. Sie bringe den Reiss-Engelhorn-Museen und ganz Mannheim „weltweite Sichtbarkeit“, betonte Rosendahl.

„Aber er ist ein wichtiger Motor für das Haus“, entgegnete Generaldirektor Alfried Wieczorek mit Blick auf Rosendahl. Er dankte ihm und seinem ganzen Team für die erfolgreiche Forschungsarbeit wie auch für die Ausstellung. Zwar könne man nicht mehr nachvollziehen, unter welchen Umständen die Goldschätze in früheren Jahrhunderten gefunden worden seien, bedauerte Wieczorek. Er äußerte sich aber „außerordentlich froh“, dass die heutigen Eigentümer vom „Javagold“, die Golden Lotus Foundation Singapur, die Exponate künftig in zwei Museen in ihrer Heimat ausstellen wollen. „Damit verschwinden sie nicht in einer Privatsammlung, sondern sind der weltweiten Öffentlichkeit und der Forschung zugänglich.“

