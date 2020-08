Zeugin beobachtet Fahrraddieb

Eine aufmerksame Zeugin hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.50 Uhr einen mutmaßlichen Fahrraddieb in der Waldparkstraße auf frischer Tat angetroffen. Der 41-Jährige machte sich laut Polizeibericht im Innenhof eines Lindenhöfer Hauses an einem der dort abgestellten Fahrräder zu schaffen. Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen noch am Tatort vorläufig fest und brachten ihn zum Revier. Außer einem Schraubenschlüssel hatte der Mann auch ein Messer und eine geringe Menge Amphetamin bei sich. Der 41-Jährige wurde später entlassen, die bei ihm gefunden Drogen und das Werkzeug beschlagnahmt. Der Arbeitsbereich „Fahrrad“ beim Polizeirevier Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. baum/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020