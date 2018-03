„Zeus“ hat einst den Feuerio gerettet

Anzeige

Er ist einfach immer da: Stets elegant-charmant fehlt Joachim Mayer bei fast keiner Veranstaltung „seines“ Feuerio – und das, obwohl er heute immerhin 90 Jahre alt wird. Doch der Ehrenpräsident von Mannheims ältester und größter Karnevalsgesellschaft, voller Respekt und Bewunderung „Zeus“ genannt, darf nicht fehlen. Nur die weiß-grauen Haare künden von seinem Alter, sonst ist er fit.

„Zeus“, also Göttervater – ja, das passt. Mayer ist das letzte lebende Urgestein des Vereins – mit großer natürlicher Autorität, mit enorm reichem Erfahrungsschatz, mit einem unendlichen Füllhorn an Wissen und Anekdoten. Und auch wenn er manchmal auf einst unverbrüchliche Traditionen verweist – er ist so weise, Neuerungen nicht im Wege zu stehen, eine Weiterentwicklung des Vereins, ja der Fasnacht zuzulassen, um ihr Überleben zu sichern.

Von 120 Jahren Feuerio-Geschichte hat Mayer genau die Hälfte miterlebt, ja lange maßgeblich mitgestaltet. 1958 wirbt der damalige Büttenstar Hans Mauerer den Inhaber der Gaststätte des Rudervereins Amicitia als Mitglied. 1974 macht ihn der legendäre Präsident Franz Biedermann zum Senator, elf Jahre später ist Mayer Senatspräsident. Es ist die Zeit, in der Mayer als Mannheims wohl erfolgreichster, größter Gastronom gilt. Der Sohn einer Heidelberger Wirte-Dynastie, vier Jahre als Smutje auf hoher See, führt nicht allein die „Amicitia“ zum Erfolg.