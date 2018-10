ZI befragt Bürger zu Erfahrungen mit Stalking

Elf Prozent von 2000 Mannheimern waren schon einmal in ihrem Leben von Stalking (Englisch für belästigen oder verfolgen) betroffen. Das ergab 2003 eine Studie des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) und des Weißen Rings. In den kommenden Tagen startet die Datenerhebung erneut, teilt die Einrichtung mit. Die Vergleichsstudie soll ermitteln, wie sich Stalking in den letzten 15 Jahren verändert hat.

Eine Person wird – ohne es zu wünschen – von einer anderen Person kontaktiert, belästigt oder verfolgt. Das sogenannte Stalking kann nicht nur lästig sein, sondern auch das Leben und die Gesundheit der Betroffenen tiefgreifend beeinträchtigen. 2003 führte das ZI zusammen mit dem Weißen Ring, einer Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, die erste repräsentative wissenschaftliche Befragung zum Thema Stalking in Deutschland durch. 2000 zufällig ausgewählte Mannheimer wurden befragt. Das Ergebnis: elf Prozent waren mindestens einmal betroffen. Die gesundheitlichen Folgen waren dabei teilweise erheblich. Die Ergebnisse dieser Studie haben dazu beigetragen, dass Stalking mittlerweile strafrechtlich verfolgt wird. Dennoch ist die Situation für Betroffene nach wie vor nicht befriedigend. Durch Internet und soziale Medien haben sich die Möglichkeiten, einen Menschen zu stalken, massiv ausgeweitet.

Die Befragung soll nun wiederholt werden, um zu untersuchen, wie sich die Situation seit 2003 verändert hat. In den kommenden Tagen werden erneut 2000 Bürger angeschrieben. Die Adressen wurden nach dem Zufallsprinzip vom Einwohnermeldeamt ausgewählt. Der Weiße Ring unterstützt das ZI bei der schriftlichen Befragung. Damit die Untersuchung aussagekräftig ist, sollten möglichst alle angeschriebenen Personen den Fragebogen beantworten, auch wenn sie noch nicht Opfer von Stalking waren. Die Fragebögen werden anonym zurückgesendet.

Das ZI bietet eine Spezialambulanz für Menschen, die von Stalking betroffen sind. Termine können telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden – etwa unter Telefonnummer 0621/1703-2850 (Stichwort „Stalking“) oder per E-Mail an stalking@zi-mannheim.de. ena

