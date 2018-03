ZI beteiligt sich an Kooperation

Anzeige

Hochrangige Wissenschaftler haben die Wissenschaftsinitiative „The Science Bridge“ (Die Wissenschaftsbrücke) gegründet, um sich in interkulturellen Forschungskooperationen zu engagieren, wissenschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen und so die Behandlung von Krankheiten zu verbessern. Zugleich sollen die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Kulturen vertieft werden. Das hat das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) jetzt mitgeteilt.

Die „Science Bridge“ hat bisher Unterstützung von über 200 angesehenen Forschern aus der ganzen Welt erhalten, darunter 29 Nobelpreisträger und auch mehrere Wissenschaftler des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit. „Wissenschaftler können die Welt vereinen, indem sie die kreative Kraft der Kulturen und internationale Kooperationen nutzen“, unterstreichen Rainer Spanagel, Professor und Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Psychopharmakologie des ZI, und der Gründer von „The Science Bridge“, Mazahir T. Hasan, Professor am Baskischen Zentrum für Neurowissenschaften Achucarro in Leioa, Spanien, in einem gemeinsamen Statement.

Hirnforschung im Zentrum

Das aktuelle Projekt konzentriert sich auf die Zusammenarbeit von westlichen Ländern und denen des Nahen Ostens. Für den wissenschaftlichen Brückenbau hat die Initiative einen Zwei-Schritte-Plan aufgestellt. Im ersten Schritt wird „The Science Bridge“ wissenschaftliche Konferenzen, Forschungsaustauschprogramme und gemeinsame Stipendien organisieren, um Kooperationen in den Biowissenschaften zu fördern. Vor allem die Hirnforschung mit dem Fokus auf medizinische Behandlung und Heilmethoden steht im Mittelpunkt.