ZI eröffnet neues Forschungszentrum

Ein langer, weißer Flur. Links und rechts Türen mit Schildern: dieses Labor, jenes Labor. Alles sauber. Alles steril, zumindest optisch. Kein natürliches Licht, denn Fenster gibt es nicht. Von der Decke strahlen weiße Leuchten. So stellt man sich Forschung vor, so sieht man es in Filmen. Und genauso findet man es im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) vor: Das neue

...