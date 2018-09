ZI fürchtet um Krankenversorgung

"Zeit für psychische Gesundheit", fordert ein Aktionsbündnis, das gegen das ab 2013 geplante pauschalierte Entgeltsystem für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik protestiert. Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) unterstützt am Montag eine in Stuttgart von Ver.di organisierte Demonstration. Der ZI-Personalrat will eine Unterschriftensammlung überreichen, in der Mitarbeiter

...