ZI sucht Probanden in höherem Alter

Körperliche Leistungsfähigkeit gewinnt in höherem Lebensalter an Bedeutung, um im Alltag selbstständig zu bleiben. Das Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) untersucht, welchen Einfluss ein interaktives elektronisches Training auf Körper, Denken und Gemüt haben kann. Zu diesem Zweck sucht das ZI Männer und Frauen, die zwischen 65 und 95 Jahre alt sind und eine abnehmende körperliche Leistung bei sich festgestellt haben.

Das Trainingsprogramm besteht aus Übungen, die das Denkvermögen, die Beweglichkeit und die Verarbeitung im Gehirn verbessern sollen. Das Training findet zu Hause über drei Monate mit einem Tablet-Computer statt, der zur Verfügung gestellt wird. Zu Beginn erfolgt eine ärztliche Untersuchung, und es werden Tests zu geistigen und körperlichen Funktionen durchgeführt.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat und weitere Information erhalten möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0621/17 03 63 09 oder per E-Mail an florian.beier@zi-mannheim.de melden. tbö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020