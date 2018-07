„Ziemlich denkbefreite Idee“

Anzeige

Isolde Selgrad ist gespannt, ob die geplanten 50 km/h dann auch tatsächlich eingehalten werden. Sie beobachtet, dass die jetzigen erlaubten Tempo 90 und dann Tempo 70 auch nicht eingehalten werden. „Es ist halt schwierig, sich an neue Gegebenheiten anzupassen“, schreibt sie. Sabine Walter findet, dass die Stadt dringlichere Aufgaben zu erledigen hat. „Andere Straßen werden notdürftig geflickt, Schulen sind in mehr als schlechtem Zustand usw.“ Tobias Weinmann schlägt vor, lieber die Theodor-Heuss-Anlage neu zu asphaltieren. „Von Luisenpark bis Neuostheim echt ’ne Zumutung.“ Michael Wolfram findet die Planung gut: „Zumindest die optische Verbesserung muss her. Es sieht teils aus wie in irgendwelchen Ostblockländern vor 20 Jahren.“

