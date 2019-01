Zimmer greift Klos an

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Bild) hat ihren Mannheimer Parlamentskollegen von der AfD, Rüdiger Klos, scharf angegriffen. Sie reagierte damit auf dessen Rassismus- und Rechtsextremismus-Vorwürfe an den Kreisvorstand seiner Partei (wir berichteten). „Rüdiger Klos ist der Januskopf der AfD-Fraktion“, kritisierte Zimmer gestern in einer Pressemitteilung – Janus heißt in der römischen Mythologie der Gott mit den zwei Gesichtern. „Während er die rassistischen Entgleisungen des Mannheimer Kreisvorstands verdammt, unterstützt er seit langem im Landtag nicht nur den hochumstrittenen Antisemiten Wolfgang Gedeon.“ Klos habe auch im Oktober als einer der ersten AfD-Abgeordneten die Erklärung des „Stuttgarter Aufrufs“ unterzeichnet. Den nennt Zimmer „eine Formation baden-württembergischer Radikalrechter, die sich als Möchtegern-Rebellen“ gegen angebliche Denkverbote und Parteiausschlüsse formierten. Die Grünen-Politikerin wirft Klos eine „durchsichtige Nummer im Intrigantenstadl“ der Mannheimer AfD vor. sma

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019