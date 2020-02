Zimmer steht in Flammen

Bei einem Zimmerbrand im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sind am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr auf der Hochstätt zwei Menschen verletzt worden. Insgesamt wurden nach Auskunft der Polizei 18 Menschen aus dem Gebäude gebracht, wobei sich die Mehrzahl schon vor Ankunft der Rettungskräfte aus dem Mehrfamilienhaus in Sicherheit gebracht hatte. Der 17-jährige Sohn der Wohnungsinhaberfamilie, der sich zum Zeitpunkt des Feuers alleine in der Wohnung befand, sowie ein weiterer 55-jähriger Mann aus der Nachbarwohnung wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht.

Schaden liegt bei 100 000 Euro

Die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Seckenheim und Neckarau waren mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Dennoch wird der Schaden von der Polizei auf über 100 000 Euro geschätzt. Die vom Brand betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, die Familie kommt anderweitig unter. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Ladenburg übernommen. has/pol

