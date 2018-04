Zimmertheater bringt „Top Dogs“ auf die Freilichtbühne

Anzeige

Das Zimmertheater der Freilichtbühne in der Gartenstadt zeigt das Theaterstück „Top Dogs“ von Urs Widmer unter der Regie von Holger Ohm. „Vielschichtig und abwechslungsreich, politisch brisant und umwerfend komisch erzählt „Top Dogs“ das Dilemma der globalisierten Wohlstandsgesellschaft“, schreiben die Veranstalter. Für die Aufführung am Samstag, 7. April, 20 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/884611 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Zimmertheater“ nennen und Name, Adresse sowie Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. mep