Zirkus-Kunststücke zum Mitmachen im Internet

Das glückliche Jauchzen, diese Mischung der Geräusche, wenn gehämmert, gebastelt, gemalt, gerannt und getobt wird oder es auf den Bühnen so richtig abgeht – das alles fehlt. Das Stadtfest und damit das große Kinderfest auf den Kapuzinerplanken, die am Freitag eröffnet worden wären, fallen wegen der Corona-Pandemie aus – aber nicht ganz. Es gibt zumindest virtuelle Varianten.

Karmen Strahonja, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing und für das Kinderfest verantwortlich, hat dazu als Partner den Zirkus Paletti gewonnen. Los geht es am Freitag um 16 Uhr mit Eltern-Kind-Akrobatik zum Mitmachen im Livestream über den Youtube-Kanal des Zirkus Paletti. Am Samstag findet von 12 bis 17 Uhr eine Zirkus-Schnitzeljagd statt – auch via Internet. Um 17 Uhr präsentiert Dino Lampa seine Action-Comedy-Show aus dem Paletti-Zirkuszelt über den Youtube-Kanal.

Popcorn im Pfeifferswörth

Ein Live-Angebot gibt es aber dennoch – und das ist in dieser Form „deutschlandweit neu und bisher einmalig“, so Paletti-Geschäftsführer Tilo Bender: Am Sonntag startet um 12 Uhr das Popcorn- und Zirkus-Drive-In auf seinem Gelände Im Pfeifferswörth: Bis 17 Uhr können Familien mit dem Auto oder Fahrrad vorbeikommen und kurze Live-Auftritte genießen, indem sie im Schritttempo die Anlage entlangfahren. Auf Spendenbasis erhält man dazu Popcorn, in der Tüte oder einer mitgebrachten Schüssel. Ab 18 Uhr folgen wieder Mitmach-Aktionen für zuhause, aus der Paletti-Halle live gestreamt: Eltern-Kind-Akrobatik, Tellerdrehen und Diabolo-Spielen.

Wie sehr alle Stadtfest-Partner das Event und das Publikum vermissen, zeigen sie in originellen Videobotschaften, die am Freitagmittag freigeschaltet werden. Die Idee dazu hatte Christine Igel, Geschäftsführerin der Event und Promotion GmbH, die mit ihrem Team und vor allem Verena Ruß das Stadtfest organisiert.

Igel hat dazu Bürgermeister Michael Grötsch ebenso gewonnen wie Comedian Christian „Chako“ Habekost als Vertreter des Partners Odenwald Quelle. Henrik Kissel von der Eichbaum-Brauerei ist dabei, MVV-Vorstand Ralf Klöpfer, die diversen Bühnenpartner wie Melissa Meyer vom Kulturnetz sowie Vertreter der Karnevalsvereine Feuerio, „Fröhlich Pfalz“ und „Löwenjäger“. Alle versprechen froh gelaunt, was sie 2021 beten werden. „Wenn wir derzeit schon nicht mit einer Großveranstaltung wie dem Stadtfest Leben in die Stadt bringen können, dann grüßen wir die Menschen eben auf diese Weise – und wecken Vorfreude auf das Stadtfest 2021“, so Christine Igel: „Bald genießen wir wieder die Leichtigkeit solcher Feste“, verspricht sie.

Zugleich werden die Stadtfest-Besucher aufgefordert, schöne Schnappschüsse von früheren Veranstaltungen im Internet hochzuladen und miteinander zu teilen, damit die Erinnerung an das Stadtfest wachgehalten wird.

Info: www.kinderfest-mannheim.de, www.stadtfest-mannheim.de

