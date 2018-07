Zirkusleute kehren Mannheim den Rücken

Bereiten sich auf Vorführungen am Wochenende vor (v.l.): Stefan Frank, Alexandra Finckh mit dem Jüngsten Alessio Frank, dann Fernando Frank, Jason Frank und Sergio Frank. © Finckh

Nun heißt es Abschied nehmen von Mannheim: Die Zirkusfamilie Frank/Finckh räumt nach zwei Jahren vergeblichen Handelns mit der Stadt über eine feste Bleibe ihr Notquartier (Sandhofen/Wallstadt) und zieht schweren Herzens weiter. Über den Rhein in Ludwigshafen, in Edigheim auf einem Privatgelände am Ostring, schlagen die Franks zusammen mit ihren 40 Tieren in diesen Tagen ihre Zelte auf. Bevor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018