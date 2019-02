Zivilcourage als Ziel der Kampagne

2 Fotos ansehen Belästigung – Menschen sollten auf ihre Umgebung achten. © Aktion Tu Was

Ausgrenzung, Vandalismus oder Gewalt – wegsehen oder weglaufen gilt nicht, findet die Polizei, denn jeder könne helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Mit diesen Worten wirbt die Webseite der Kampagne „Tu was“ der Polizei für mehr Zivilcourage. Die Homepage, die schon seit 2001 besteht, wurde nun aktualisiert, teilen die Beamten in einer Pressemeldung mit. Ihr Ziel ist es, vor allem junge Menschen, zu mehr Bürgermut zu animieren. Da sie häufig nicht wüssten, wie sie im Ernstfall am besten handeln, gebe es auf der Seite www.aktion-tu-was.de Hinweise. Was ist Zivilcourage? Wann ist Zivilcourage wichtig? Wie kann ich helfen? Neben sechs Merksätzen, die im Detail erklärt werden, erhalten Besucher der Seite Informationen und Verhaltenstipps zu verschiedenen Lebenslagen, in denen Zivilcourage nötig ist – wie etwa Nachbarschaftshilfe, Belästigung, Kindesmisshandlung, Diskriminierung oder auch Cybermobbing und

Extremismus.

Sechs Merksätze

Im Mittelpunkt der Aktion stehen jene sechs Merksätze für richtiges Handeln. „Oft reicht schon ein lautes Wort oder die Aktivierung von umstehenden Personen, um einen Täter von weiteren Tathandlungen abzubringen“, betont Gerhard Klotter, Vorsitzender der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Die sechs Regeln lauten: Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr; Ruf die Polizei unter 110; Bitte andere um Mithilfe; Präg dir Tätermerkmale ein; Kümmer dich um Opfer; Sag als Zeuge aus.

Über Informationen zum richtigen Verhalten gibt es auf der Webseite noch Hinweise zu externen Angebote, Kampagnen und Aktionen, die sich ebenfalls dem Thema Zivilcourage widmen. Zum Beispiel wird erläutert, wie man andere am besten um Hilfe bittet oder welche Merkmale für eine detaillierte Personenbeschreibung wichtig sind. ena/pol

Mittwoch, 20.02.2019