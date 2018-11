„Zu aufrechtem Gang ermutigt“

Herr Herzog, das Jugend- kulturzentrum Forum wird 40 Jahre alt. Sie waren der erste Leiter der Einrichtung – mit welchen Visionen haben Sie damals begonnen?

Jean-Claude Herzog: Nachdem ich über sechs Jahre in der evangelischen Jugendarbeit tätig gewesen war, wechselte ich nach Mannheim zur Stadtverwaltung. Ich wurde bereits im Herbst 1976 als Leiter des Forums der Jugend, wie es damals hieß, angestellt und habe die Struktur der Einrichtung entwickelt. Meine Motivation für diesen Job lag zunächst auf der politischen Bildung. Doch ich habe schnell gemerkt, dass diese ohne kulturelle Medien und Methoden wie Seminare, Diskussionen oder Ausstellungen nicht funktioniert. Kulturelle Bildung ist hilfreich, um politische Erkenntnisse zu vermitteln. Ich wollte die jungen Menschen zu einem aufrechten Gang ermutigen und sie für Demokratie sensibilisieren.

Wie hat sich das Forum entwickelt?

Herzog: Wir haben mit zwölf Mitarbeitern und 25 Honorarkräften angefangen, konnten so attraktive Angebote bieten. Die Möglichkeiten, die ich mit meinem Team damals hatte, sind heute nicht mehr zu realisieren. Denn ein paar Jahre nach der Eröffnung ging es der Stadt finanziell schlechter, so dass auch beim Forum massiv gespart wurde. Es drohte sogar die Schließung, die aber auch durch einen öffentlichen Protest abgewendet werden konnte. Der Stadtjugendring hat die Trägerschaft übernommen, so überlebte das Forum. Aber das Personal wurde stark reduziert. Es gab nur noch ein Drittel des Etats. Vergleiche ich die Arbeit damals mit heute, ist es bei den geringen finanziellen Mitteln erstaunlich und erfreulich zugleich, wie präsent das Forum in der Stadt, wie gut das Angebot ist.

Was werden die großen Themen der Jugendarbeit in den nächsten Jahren sein?

Herzog: Die Digitalisierung und die sich dadurch verändernde Gesellschaft interessiert die jungen Menschen. Da spielt auch die Zukunft der Arbeit hinein. Welche Jobs wird es noch geben, wie sehen sie aus? Und die Integration von Migranten und das damit zusammenhängende Thema soziale Gerechtigkeit beschäftigt sie. Das Forum sollte hierfür auch in Zukunft eine Austauschplattform sein. ena

