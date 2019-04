Zu jung, um in Rente zu gehen

Er geht noch nicht in Pension, auch wenn er das Alter dazu jetzt erreicht: Rosengarten-Chef Johann W. Wagner wird heute 65 Jahre alt. Aber er fühlt sich keinesfalls so und man merkt es ihm auch nicht an. Zudem hat er zahlreiche Pläne für die Zukunft – für das Kongresszentrum wie auch für sich selbst.

Den Rosengarten wird er noch bis Jahresende leiten, seit 2017 ja schon in einer Doppelspitze mit Bastian Fiedler. Der übernimmt dann, wie schon lange geplant und bekannt, ab 2020 alleine die Führung. Eine so gute Nachfolgeregelung hat man nicht in allen städtischen Gesellschaften hingekommen.

Wagner fügte sich hervorragend in die zuvor ungewohnte Rolle, nicht mehr alleiniger Chef zu sein, spielte sich gut mit Fiedler die Bälle zu. Mit ihm zusammen will er noch als letztes großes Projekt die Entscheidung für den Ausbau, einem neuen Saal über dem Mittelfoyer, hinbekommen. Damit kann er sich beruhigt in den Ruhestand verabschieden.

Alte Feuerwache geprägt

Einen Großteil seines Berufslebens hat der gebürtige Österreicher in Mannheim verbracht. Eigentlich ist er Industriekaufmann, dann sattelte er ein Studium der Sozialarbeit und Sozialpädagogik drauf. Von 1984 an prägte er als Geschäftsführer des Kulturzentrums „Alte Feuerwache“ sechseinhalb Jahre das sich damals gerade entwickelnde, vielfältiger werdende Kulturleben Mannheims. 1991 wechselte Wagner als Abteilungsleiter in den Rosengarten.

Da machte sich Wagner einen guten Namen. 1994 holte ihn Lübeck als Leiter der damals neuen Musik- und Kongresshalle, dann die Firma Dräger für ihre Unternehmenskommunikation und 2008 wurde er kurze Zeit Fusionsgeschäftsführer der Stadthallen Sindelfingen und Böblingen. Aber dann wurde Wagner von Mannheim abgeworben – als Chef des Stadtmarketings.

Hier hat er sehr gute Arbeit geleistet, wichtige Pflöcke eingeschlagen. Anfang 2013 übernahm Wagner den Rosengarten – was für das Stadtmarketing einen Verlust bedeutete. Nun profitierte der Rosengarten von Wagners großer Stärke als freundlich-sympathischer, sehr kommunikationsstarker Netzwerker, der auf Teamarbeit setzt, ausgleichen kann, Überzeugungskraft besitzt. Der Drogenverein, wo der frühere Sozialarbeiter seit 2015 Vorsitzender ist, Rotary und der von ihm mitgegründete edel-exklusive „Salon Diplomatique“ werden davon auch sicher weiter profitieren.

