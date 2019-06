Zu Rad und zu Fuß: Monnem Bike lockt die Massen in die Stadt

Mannheim.„Das Rad hat nicht nur ein 200 Jahre alte Tradition in Mannheim, sondern auch eine Zukunft“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz zur Eröffnung der dritten Monnem Bike Veranstaltung am Samstagmittag. Seit 11 Uhr war die Stadt da schon in der Hand der Mobilisten, hauptsächlich der Radfahrer. An mehr als 80 Stationen konnten interessierte Besucher alles um das Rad, Mobilität und den Spiel- und

...