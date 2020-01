Zu schnell – Mann bei Unfall verletzt

Weil er am späten Sonntagabend in Feudenheim zu schnell unterwegs war, hat ein 65-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Anwohner gegen 22.30 Uhr gemeldet, dass sich das Fahrzeug überschlagen hatte. Die Retter konnten den Mann, der in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, schnell befreien. Nach einer ersten ärztlichen Untersuchung wurde der 65-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf der Talstraße unterwegs, als er beim Abbiegen in die Andreas-Hofer-Straße von der Fahrbahn abkam, mit einem geparkten Auto kollidierte und sich daraufhin überschlug. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von rund 22 000 Euro. pol/mer

