Zu schnell über zwei rote Ampeln

Ein Autofahrer hat in der Feudenheimer Straße die Einsatzfahrt eines Rettungswagens ausgenutzt und dabei etliche Verkehrsregeln missachtet. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag war der Unbekannte am Mittwochmittag dem Einsatzfahrzeug einfach hinterhergefahren und überschritt dabei die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Auch den vorgeschriebenen Mindestabstand hielt der Fahrer nicht ein. Polizisten berichteten, dass der Mann grob verkehrswidrig durch die Rettungsgasse gebrettert sei. Zudem überfuhr er zwei rote Ampeln und überholte am Ende noch den Krankenwagen. Danach fuhr er in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davon.

Der ungefähr 30 Jahre alte Mann saß in einer schwarzen Audi-Geländelimousine. Er hatte eine kräftige Statur, dunkle Haare und gebräunte Haut. Der Beifahrer wird ebenfalls auf 30 geschätzt. Seine Haare waren kurz und dunkel. Hinweise an die Polizei unter 0621/3 30 10. pol/imo

