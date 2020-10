Zu schnell unterwegs und Kontrolle über Auto verloren

Mannheim.Offenbar zu schnell unterwegs gewesen ist ein 22-jähriger Autofahrer, am späten Freitagabend vom Friedrichsplatz in Richtung Augustaanlage fuhr. Nach Angaben der Polizei kam er auf regennasser Fahrbahn kurz nach der Einmündung zur Friedrich-Karl-Straße in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von über 15 000 Euro.

Der Verursacher will einem Fußgänger ausgewichen sein, was mehrere Zeugen nicht bestätigten und dem 22-Jährigen widersprachen. Bei einer Überprüfung stellten die unfallaufnehmenden Beamten abgefahrene Refnen an dem bereits in die Jahre gekommenen Fahrzeug des 22-Jährigen fest. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, sodass es abgeschleppt werden musste.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020