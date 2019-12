Zu Tisch im Kirchenschiff

Nur Spuren von Apfelmus sind noch übrig auf Louis’ Teller. Der Pfannkuchen ist schon im Bauch. Zum Glück hat man schnell davon Notiz genommen: „Der junge Herr will Nachschlag“, ruft einer der Helfer, die an den Tischen entlang wuseln, Besteck und Teller reichen und bemüht sind, bei dem Lärmpegel auch keinen Wunsch zu überhören – oder gar zu übersehen in den großen Kinderaugen.

Sechs Grundschulklassen essen an diesem Freitag gemeinsam zu Mittag an einem ungewöhnlichen Ort: in der evangelischen Jugendkirche in Waldhof. Hier findet bereits zum zwölften Mal in Folge die Kindervesperkirche statt. Zwei Wochen im Advent kommen Schulklassen aus ganz Mannheim für ein kostenloses, warmes Mittagessen und das anschließende Spiel- und Bastelprogramm.

Der Drittklässler Fadal erinnert sich an den ersten Besuch mit seiner Klasse: „Ich war ganz überrascht, dass hier Tische stehen, mitten in einer Kirche!“

Aber nicht nur Tische – rund um den Altar hat das Spielmobil ein riesengroßes „Mensch ärgere dich nicht“-Spiel aufgebaut, winzige Tischkicker und Holzspielzeuge. Dieses Jahr hat der Verein dazu einen sogenannten Escape-Room konzipiert, vor dem sich schon eine Schlange bildet. Die Kinder müssen sich ihren Weg nach draußen „freirätseln“.

Im Kirchenraum gibt es weitere Stationen: Azubis von Volz Elektrotechnik bauen mit Kindern Krippenfiguren aus zersägten Rohren und Kabeln. Hinten in der Sakristei – abseits vom Trubel – warten Vorlesepaten der Stadtbücherei mit Kinderbüchern. Weitere Stationen planen und betreuen zukünftige Kinderkrankenpfleger der beruflichen Helene-Lange-Schule. Hier können Kinder zum Beispiel Taschen bedrucken oder Kerzen selbst herstellen.

Netzwerk aus Ehrenamtlichen

Gerade kommen zwei Schülerinnen angerannt und strecken ihrer Lehrerin stolz die frisch gezogenen Kerzen entgegen: „Guck mal!“, rufen sie. In der Uhland-Grundschule, die sie besuchen, ist an diesem Tag der Unterricht eigentlich um halb eins zu Ende, aber heute bleibt ihre Klasse gerne länger. „Die Plätze hier sind rar, die Chance wollten wir unseren Schülern nicht nehmen“, so eine pädagogische Fachkraft der Schule. „Es ist für die Kinder ein wichtiges gemeinsames Erlebnis in der Vorweihnachtszeit. Nicht bei allen ist es zuhause üblich, in Ruhe zusammen am Tisch zu sitzen oder mit den Eltern zu basteln.“ Hier könnten sie andere Erfahrungen sammeln.

Grund-, Haupt- und Förderschulen aus ganz Mannheim sind in die Kindervesperkirche eingeladen. Organisiert wird das Projekt von den beiden Jugendreferentinnen Ruth Würfel und Svenja Hauseur. Ein Team aus circa 40 Ehrenamtlichen hilft, die Aktion vor Ort zu stemmen. Im Helferteam sind auch täglich wechselnde Schüler. Pro Tag versorgen sie circa 150 Kinder.

„Diese Woche fuhren drei Busse mit Schülern auf einmal vor. Das haben wir aber spielend gemeistert“, erzählt der 80-jährige Helmut Arnold nicht ohne Stolz. Er ist schon seit Stunde null als Helfer dabei. Sein Reich in der Kinderversperkirche sei die Spülküche. Es motiviere ihn, „wie Kinder sich über ein gutes Essen freuen können“.

In der Kindervesperkirche geht es aber um mehr als eine warme Mahlzeit: Finanzielle Not habe weitere Probleme im Schlepptau, weiß Organisatorin Svenja Hauseur: „Wenn der Sportverein nicht gezahlt werden kann, die Ausrüstung dafür oder die Klassenfahrt, ist auch die soziale Teilhabe in Gefahr. Dazu kommt eine andere Art der Ausgrenzung: Schon junge Menschen nehmen wahr, wenn sie schräg angeschaut werden, weil sie keine Markenklamotten tragen.“

Auszeit für Armut

Der oberste Grundsatz der Kindervesperkirche: Niemand soll stigmatisiert werden – deshalb werden ganze Schulklassen eingeladen. „Die Situation der Kinder können wir sicher nicht grundlegend ändern. Für einen Tag aber sollen sie spüren: Hier bist du richtig – egal, was sonst ist“, erklärt Hauseur. Die jährliche Aktion solle nach außen ein sichtbares Zeichen an die Politik senden: „Bei uns in der Stadt sind mehr als 9000 Kinder und Jugendliche von Armut betroffen. So lange sich das nicht ändert, machen wir weiter mit der Kindervesperkirche.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019