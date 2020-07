Zu viel Smartphone, zu wenig Hüpfen

„Brezel- und Fische-Doktor“ haben ihn seine kleinen Patienten genannt. Weil sie von ihrem Kinderarzt nämlich Knabberbrezelchen geschenkt bekamen und im Aquarium im Wartezimmer schwimmende Flossentiere bestaunen konnten. Nach 31 Jahren übergibt der promovierte Kinder- und Jugendarzt Rainer Bless die Praxis an der St. Hedwigsklinik. Diese Redaktion sprach mit dem erfahrenen Pädiater über Entwicklungen in seinem Fachgebiet.

Zu den erfreulichen Kapiteln zählt der 67-Jährige die Neugeborenenmedizin – insbesondere für Babys, die vorzeitig auf die Welt drängen. „Da hat sich viel getan, ja revolutioniert.“ Beispielsweise trage die Cortison-Lungenreifetherapie noch in Mamas Bauch dazu bei, dass Winzlinge nach der Geburt störungsfrei atmen können. Bless berichtet von einem Mädchen, das als anfälliges „Extrem-Frühchen“ im Laufe der Jahre „super“ aufgeholt hat. „Inzwischen werden Frühgeborene überwiegend ohne Komplikationen durch massive Spätfolgen durchgebracht.“ Zu Beginn seiner Laufbahn sei das anders gewesen.

Bless sieht „Notdiensttourismus“

Sorge bereitet dem Kinderarzt hingegen, dass die Zahl jener Sprösslinge wächst, die mit dem Smartphone beschäftigt sind, statt im wahrsten Sinne des Wortes spielend ihre Motorik zu trainieren. Den „explosionsartig“ gestiegenen Bedarf an Ergotherapie führt Bless auf mangelndes Springen, Hüpfen und Toben zurück. „So etwas wie Gummitwist kennen viele schon gar nicht mehr.“ Der Pädiater fürchtet, dass der häusliche Rückzug aufgrund von Corona-Beschränkungen wie Kita- und Schul-Schließungen nicht ohne Auswirkungen bleiben wird. Und was hält Rainer Bless von dem Vorwurf „staatlich angeordneter Kindesvernachlässigung“, den Wolfgang Kölfen, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik in Mönchengladbach, provokant wegen all der Corona-Maßnahmen äußerte? Bless: Die Kritik des Kollegen, der seine Facharztausbildung am Mannheimer Uni-Klinikum absolvierte, spreche ihm aus der Seele.

Als wichtige Veränderung nennt er „einen deutlich sensibleren“ Umgang mit Antibiotika. Die Erkenntnis, dass die Wunderwaffe gegen Bakterien aufgrund zunehmender Resistenzen stumpf zu werden droht, sei aber noch nicht überall gereift. Bless weiß aus seiner Praxis, dass in südlichen Urlaubsländern erkrankte Sprösslinge selbst bei Bagatellinfekten häufig mit Breitbandantibiotikum behandelt werden. Bei deutschen Kinderärzten gelte inzwischen, Penizillin und Co. nur nach Abwägen therapeutischer Möglichkeiten einzusetzen.

1989, als sich Rainer Bless zunächst in G 7 niederließ, gab es noch keine zentrale Anlaufstelle für Notfälle an Wochenenden. Die wurde erst Mitte der 1990er in der Cheliusstraße (inzwischen im Uni-Klinikum) etabliert. Dass der Bereitschaftsdienst früher in einzelnen Praxen lief, „hatte auch Vorteile“, blickt Bless zurück. „Da riefen Eltern erst an, und man konnte vieles telefonisch klären.“ Inzwischen würden so manche Mamas und Papas das Angebot nutzen, wenn sie in ihrer betreuenden Praxis nicht sofort einen Termin bekommen. Es habe sich so etwas wie ein „Notdiensttourismus“ eingeschlichen – besonders wenn besorgte Eltern zuerst „Dr. Google“ befragen. Wirft das Internet beängstigende Diagnosen aus, verunsichere das Eltern.

Rund 12 000 Säuglinge untersucht

Der Mittsechziger ist froh, einen Oberarzt der Mannheimer Uni-Kinder- und Jugendklinik, Steffen Hien, als Nachfolger gewonnen zu haben – „keineswegs selbstverständlich“, sagt er. Bless kennt Praxen in sozial schwierigen Stadtteilen, die kein Kollege übernehmen wollte. Rückblickend empfindet Bless als „große Freude“, viele Kinder betreut zu haben, die später mit eigenen Sprösslingen zu ihm kamen. Obendrein untersuchte er (hochgerechnet) um die 12 000 Säuglinge, die in der Hedwigsklinik das Licht des Kreißsaales erblickt haben – „eine wunderbare Aufgabe“.

Bless möchte jetzt mehr Zeit mit der Familie und den vier Enkeln verbringen, mit dem Motorrad reisen, mehr Musik machen und das Saxofon hervorholen. Sein Plan, über die Gesellschaft für Tropenpädiatrie in der Dritten Welt beizutragen, Kindergesundheit zu verbessern, habe Corona erst mal ausgebremst. „Ich bin aber zuversichtlich, diesen Traum verwirklichen zu können.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020