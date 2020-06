Zu wenig für Jugendliche

Vorneweg: Die Verantwortlichen, nicht zuletzt die Bademeister, sind alles andere als zu beneiden. Wer auch nur einmal an einem heißen Sommertag etwa im Herzogenriedbad war, der kann sich ausmalen, wie schwierig die Einhaltung der Corona-Schutzvorschriften dort zu kontrollieren ist. Vor allem bei Jugendlichen, von denen sich hier einige auch in normalen Zeiten kaum an Regeln halten.

Dass die Stadt nun beim Saisonstart bevorzugt Familien sowie (stärker eingeschränkt) Senioren in die Bäder lässt, ist verständlich. Aber zu wenig. Auch für Jugendliche muss es hier bald mehr Angebote geben. Tagsüber nur mit Eltern oder in betreuten Gruppen kommen zu können, genügt definitiv nicht.

Es ist auch ungerecht, für das Fehlverhalten einiger Jugendlicher alle in Haftung zu nehmen. Überspitzt gesagt: Für die 17-jährigen Halbstarken im Sprungbecken büßen jetzt auch 14-Jährige, die sonst vor allem brav auf der Wiese liegen. Zumal diejenigen, die gern über die Stränge schlagen, nun kaum den ganzen Sommer daheim vor Schulbüchern verbringen werden. Schwimmbäder sind für Jugendliche ein immens wichtiger Ort, immerhin auch ein kontrollierbarer.

Sehr viel und völlig zu Recht ist vom Leiden der Kinder wie ihrer berufstätigen Eltern die Rede. Dabei darf man Jugendliche nicht vergessen. Auch für sie ist diese Pandemie ein einziger Alptraum.

