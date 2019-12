Zu wenig Servicekräft am Amtsgericht?

Erst vor wenigen Tagen machte ein Richter am Landgericht seinem Ärger Luft: In einer öffentlichen Urteilsbegründung beschwerte er sich über die unterbesetzte Justiz. Er hatte einem Sexualstraftäter wegen Verfahrensverschleppung eine Strafmilderung gewährt. Diese Tatsache nahm er zum Anlass, die Überlastung in seiner Kammer zu dokumentieren. Jetzt kocht auch am Amtsgericht über, was schon lange brodelte. Während in der höheren Instanz zumindest in Teilen die Überlastung der Richter zu Verzögerungen führt, hakt es dort - so berichten Anwälte - vor allem im Servicebereich.

Die Advokaten sprechen von einem „massiven Personalmangel bei den Justizfachangestellten insbesondere beim Familien- und beim Nachlassgericht“. Eine Anwältin, die namentlich nicht genannt werden will, meint, die Situation sei mit der Einführung einer großen für alle Dezernate zuständigen Serviceeinheit eskaliert. Das war im Juli 2017. Wo bisher jeder Familienrichter seine eigene Geschäftsstelle hatte, laufen nun alle Akten in einem Servicebereich zusammen. Und das habe zur Folge, dass manchmal niemand mehr wisse, wo die Akte gerade sei, beklagt die Anwältin. Richter Gunter Carra, der zugleich das Amtsgericht als Pressesprecher vertritt, widerspricht: „Das stimmt so nicht. Höchstens im Vertretungsfall kommt es zu Verzögerungen.“ Um das in Zukunft zu vermeiden, wird das Gericht, so kündigt er an, zeitnah innerhalb der großen Serviceeinheit mehrere kleine Teams bilden - „für kürzere Wege und damit die Zuständigkeiten übersichtlicher werden.“

Rechtsanwältin Barbara Cudina reicht das nicht aus. Auch sie findet, dass im Servicebereich des Familiengerichts dringend mehr Personal benötigt wird. „Ich habe heute Morgen einen Schriftsatz aus dem Briefkasten geholt, der vor sechs Monaten verfasst wurde“, berichtet sie. „Solche Verzögerungen stören die Kommunikation und das ist für meinen Mandanten natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar.“ Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Kindschaftssachen wie Umgang und Aufenthalt vorrangig behandelt werden müssen. Dies habe zur Folge, dass andere Angelegenheiten viel zu lange liegen würden, sagt Cudina.

„In Mannheim ist der Anteil der Kindschaftsverfahren sehr hoch“, erklärt Carra, 2018 fielen 38 Prozent aller Familiensachen in diesen Bereich. Tendenz steigend.“ Zudem sei der Aufwand sehr groß: „Schon wegen der vielen Beteiligten: Kinder, Eltern, oft auch Pflegeeltern, Vertreter des Jugendamts, Gutachter, Verfahrensbeistand. Das dauert.“ Wie lange kann er nicht sagen. Zahlen zur Verfahrensdauer von Kindschaftssachen liegen ihm nicht vor. Auch die Scheidungsverfahren seien mittlerweile sehr aufwendig, sagt Carra und erklärt, warum: „Die Anzahl der Versorgungsträger nimmt stetig zu. Früher gab es in der Regel einen Arbeitgeber, heute wird der Arbeitsplatz häufiger gewechselt, dadurch gibt es mehr Verfahrensbeteiligte, die einbezogen werden müssen.“ Eine Tatsache, auf die das Gericht gerade reagiert und eine zusätzliche Servicekraft eingestellt hat, bestätigt Monika Stade, Präsidentin des Amtsgerichts. 2020 werde die Abteilung außerdem um zwei weitere Servicekräfte verstärkt, verspricht sie.

Stade erklärt, warum das Familiengericht zuletzt gleich vor mehreren Herausforderungen stand. Das Problem seien zwei Personalien - ein Eintritt in den Ruhestand und ein Weggang. Neu besetzt werden die Stellen in der Justiz aber grundsätzlich erst an einem Stichtag. Der ist beim Servicebereich auf den 1. Februar und bei den Rechtspflegern auf den 1. November festgelegt. Heißt: Beide Stellen waren monatelang nicht besetzt. Zusätzlich, so schildert Stade, habe die Abteilung eine weitere Hürde überwinden müssen: „Mehrere Kollegen im Servicebereich befanden sich insgesamt über vier Monate auf einem Lehrgang und eine Kraft fiel wegen eines Unfalls mehrere Monate aus.“

Überlastung sei nicht ihr Thema, betont Stade: „Die Herausforderungen, die an uns gestellt werden, allerdings schon.“ Und das bezieht die Präsidentin bei weitem nicht nur auf das Familiengericht. Auch beim Nachlassgericht, das am 1. Januar 2018 in Mannheim eröffnete, und bei laufendem Betrieb mit einem neuen Team aufgebaut werden musste, habe es Reibungsverluste gegeben. Das will Stade nicht verschweigen, aber darauf habe das Gericht bereits reagiert. Mittlerweile gibt es einen Rechtspfleger und vier Servicekräfte mehr.

Ralph Landsittel, Vorsitzender des Anwaltsvereins, ist als Fachanwalt für Erbrecht einer der Leidtragenden und hatte zu dem Thema bereits mehrere Gespräche im Dienstzimmer der Präsidentin: „Zum Teil dauert es sechs Monate, bis Erbscheine ausgestellt werden. Das ist definitiv zu lang. In dieser Zeit laufen ja zum Beispiel Miet- oder Versicherungsverhältnisse weiter.“ Gerade habe er ein Testamentsvollstreckerzeugnis angemahnt, das er im Juli beantragt hatte - „das müsste in zwei Wochen klappen.“ Bisher spüre er keine Beschleunigung, sagt Landsittel. Aber er hofft: „Manchmal brauchen Verbesserungen Zeit.“

